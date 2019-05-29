A股快報：滬綜指僅升4點　稀土股出現漲停潮

內地股市個別發展，滬綜指開市即告失守2,900點關，至午後倒升，高位曾升0.86%見2,934點，惟升勢乏力下，最終收升4點或0.16%，報2,914點；深成指則跌25點或0.28%，報9,010點；創業板指更跌穿1,500點，收報1,497點，跌7點或0.48%。



滬指成交2,028.55億元人民幣(下同)，深指成交2,430.74億元。滬股通餘額546.47億元，淨流出逾26億元；深股通餘額523.52億元，淨流出逾3億元。



有色金屬及次新股升逾2%；開發區、電子器件、釀酒及金融股升逾1%。醫療器械、化纖、酒店旅遊、家電、煤炭及石油股分別跌0.4至0.8%。



稀土相關板塊出現漲停潮，德宏股份、金力永磁、久吾高科、有研新材、銀河磁體及五礦稀土等多股漲停。多家官媒指面對美國不斷的打壓，中國以稀土作武器是遲早的事。



保險股炒高，中國人保漲逾8%；中國太保、新華保險、中國人壽及中國平安分別升2至7%。財政部發布《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策》，料可減低險企的稅收成本。



交通銀行跌0.5%，建設銀行跌0.71%。雙方近日簽署區塊鏈貿易金融合作框架協議。



園區概念股受捧，長春經開漲停；海泰發展升逾4%；東湖高新升逾2%。國務院推進國家級經濟技術開發區創新提升。



康美藥業連續第7日跌停板，報4.64元。公司承認治理及內部控制存在重大缺陷，存在使用不實單據和業務憑證，構成貨幣資金及收入成本等項目核算未如實反映款項收付的情況。



貴州茅台升逾2%。公司周三(29日)舉行股東大會，會後投資者消除對設立經銷公司的疑慮。



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