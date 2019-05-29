【即市分析】強勢股沽空急增　有貨要先沽為敬？

東方產經專欄作者桃桃：MSCI季度調整昨日(28日)收市生效，部分權重股遭被動基金拋售，大市全日沽空金額高達196億元，佔總成交金額約15.5%。



其中近期升勢凌厲的美團點評(03690)沽空金額按日急增近18倍至15.9億元，在昨日沽空榜中排第二位，沽空比率升至41.4%的逾兩個月高位。



昨日股價再創出上市新高42.05元的維他奶(00345)，亦被「空軍」睇中，其沽空金額高達11.76億元，按日大增39倍，佔其當日成交的56.2%，沽空比率為過去兩個月最高。至於近期表現相對硬淨的李寧(02331)，沽空比率亦升至43%，沽空金額達7.2億元，昨日股價亦有1%升幅，收報12.94元。



看來基金趁指數調整組合，可能在半年結前沽售近期股價表現偏強的股份對沖套戥，在沽壓增加下，相關股份後市再升的動力或會減弱，有貨在手的投資者亦宜把握落車機會。

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