【即市分析】汽車股反攻　邊隻最值博？

東方產經專欄作者股博士：港股愈來愈似A股，最明顯係當某板塊衰到極點時，就會有資金衝入去博有國策打救。繼早前的晶片股後，近期又輪到汽車股出場。



咁又難怪，事關消息指廣東省有關部門推出完善促進消費體制機制實施方案，提出針對9個方面的29條措施，穩定及改善消費預期，當中措施尤其針對汽車消費優化升級，並包括逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准買規模等。有國策救命，汽車股應聲抽上，吉利汽車(00175)、北京汽車(01958)、華晨中國(01114)、長城汽車(02333)、比亞迪股份(01211)、五龍電動車(00729)及廣汽集團(02238)等昨日均有不俗升勢。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



當然，依家市底仲係弱，汽車股藉國策消息反攻，只能看待成短線反彈，小注怡情可以，大賭押注就不必。揀來揀去，仲係最夠鑊氣的吉汽及食正新能源汽車國策的比亞迪勝算較高。



券商瑞信近日就發表報告，指吉汽管理層稱集團今年首四月銷量按年跌9%(仍優於同業按年跌15%)，而今年以來市佔率持續上升，另管理層維持對19年全年銷量150萬輛(按年持平)指引不變。該行認為，吉利短期會承受痛楚，但長期將會得益，故維持其「跑贏大市」投資評級，目標價為16.6元。



策略上，吉汽股價自4月中高位19.14元反覆回落，近期才開始在12元水平見承接，近兩日上升動力轉強，值得小注跟進，目標15元，跌穿12.4元止蝕。至於比亞迪股份股價近期亦重新轉強，MACD熊叉收窄，9日RSI彈至44，走勢轉好，可先放入觀察名單，候MACD轉牛叉後再作部署。



至於一眾汽車售服股，昨日亦有異動，不過成交就好個別，由於大跌市中反彈浪都係短癮居多，跟炒最好集中火力喺大價人氣股，以盡量減低接火棒的風險。(汽車售服股板塊表現：https://bit.ly/2yauBS7 )

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