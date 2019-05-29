傳Sprint擬出售Boost Mobile

外電引述消息報道，美國電訊商Sprint為換取政府批准與T-Mobile的合併方案，考慮出售預付無線營運商Boost Mobile，以降低公司在預付無線市場中的份額。



預付無線營運商Q Link Wireless創辦人兼行政總裁Issa Asad表示，公司有意以私募股權方式，參與競購Boost Mobile，競購金額介乎18億至30億美元。



T-Mobile擬出價265億美元收購同業Sprint，日前雖然傳出有關交易有壟斷疑慮，美國司法部傾向駁回。但其後市傳司法部目前保持開放態度，司法部反壟斷部門負責人Makan Delrahim曾表示，仍在與兩家公司就交易進行談判，並協調補救措施，以應對壟斷市場的可能。



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