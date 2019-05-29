李小加：中概股回家是肯定的　10家生科公司排隊上市

對於有報道指阿里巴巴集團最快下半年來港第二上市，香港交易所(00388)行政總裁李小加不評論個別公司，只表示如果阿里來港上市，不會意外，因為「遠走他鄉的人(在美上市的中國概念股)回家是肯定的」，公司無論在上海、深圳或香港上市也可以。他期望，該公司可以來港「定居」。



他相信，若公司在亞洲交易時段買賣，對吸引中國投資者有利。如在上海上市，也可以透過「北向通」，讓國際投資者買賣。如在香港上市，也可透過「南向通」，讓內地投資者買賣。



李又指，曾到美國紐約、波士頓等城市推介國際生物科技公司來港上市。自去年推新上市制度後，已有7家未有盈收的生科公司及3家有收入的生科公司在港上市，集資約350億元。現時排隊上市的生科公司也有約10家。



他希望中美貿易戰不會波及生物科技公司上市，因為這界別與別不同，沒有輸、贏家，只有一個共同敵人，就是「疾病」。



對於市傳港交所正與業界初步商討停市機制，他表示，港交所與市場一向有很多討論，但沒有正面評論是否包括停市機制，只表示「該宣布時就會宣布」。



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