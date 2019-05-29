港股格局：麥嘉嘉籲減持科技類股份

港股受外圍股市拖累，維持偏弱格局，不少股份繼續下跌。



志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，環球經濟的不確定因素增加，美債債息再出現倒掛情況，反映投資者對美國經濟前景不太樂觀；加上近期歐元區、日本的製造業採購經理指數(PMI)數據不太理想，令資金回流至避險資產如主權債券及日圓等。



市場擔心中美貿易戰會演變成持久戰，轉抱觀望態度，她建議投資者的投資組合應提高現金比例，受中美貿易戰拖累的股份如出口股、科技股、手機設備股的持股比例宜減低。



她預期恒指短線支持為27,000點水平，但中長線有機會失守，短期反彈阻力為28,000點。她認為大家現階段不要太進取入市，即使一些防守性股份是近期資金偏好對象，有貨的可繼續持有，但未有貨就不宜高追，因一些公用股和房地產信託基金已累積不少升幅，若大市環境轉差，最後一道防線亦有機會失守，股價亦會下跌。



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