貿戰升級：高盛削滬深300指數全年升幅預測

高盛發布報告，指中美貿易緊張局勢升級、中國宏觀經濟面臨更大不確定，下調滬深300指數今年回報預測，並降低中資券商股A、H股的目標價。



報告指，滬深300指數今年以來上升20%，但宏觀經濟不確定預料導致市盈率(PE)下跌，指數今年的回報料由原來預期升40%，下調至27%；上半年升幅預期亦由原來25%降至16%。



高盛認為，如果股市進一步下跌，散戶參與度可能會下降，跨境和期指交易活動雖可望支撐市場成交，但A股日均成交及融資餘額預料會下跌。



券商股將受影響，該行分別下調券商H股及A股平均目標價20%與17%；並將光大證券(601788.SH)和中國銀河(601881.SH)(06881)的A股評級降至「賣出」。



內地科技公司由於獲得中國政府支持，該行將A股2019年IPO融資規模預測上調15%至2,310億元人民幣(下同)，其中科創板料大增60%至800億元，之前預測為500億元，券商、投資銀行業務機會或於下半年增加。



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