港股格局：沈慶洪建議目前持有現金為上

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，因債息下跌，市場繼續憂慮中美關係影響經濟前景，隔晚美股見約兩個月低位，港股周三(29日)繼續尋底，大市氣氛仍然偏弱。恒指暫時支持位於27,000水平，若跌穿，下一個支持位會在26,700點；但大市整體方向仍是向下為主，投資者宜持有現金為上。



美債息下滑，沈指出，今年聯儲局減息機會增加，但減息有可能令息差收窄，對銀行股有負面影響；他認為金融股如滙豐控股(00005)及友邦保險(01299)，現時走勢會跟隨大市向下，投資者不宜急於買貨。



中美貿易戰前景仍有不確定性，人民幣再度貶值。沈相信，中美關係是影響人民幣走勢的重要因素，若雙方關係惡化，中方或會以人民幣貶值對抗美國。部分內地企業持有美元債，如人民幣貶值得太多，將提高該類公司還債成本。



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