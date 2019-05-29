【專家樓評】陳坤興：用家入市比例增加

近月樓市持續轉旺，即使近日中美貿易爭拗升級，股市顯著回落，但樓價仍然平穩，買家入市心態仍然熱切。其實，過去所講的剛性需求，亦可說是「實需」，買家對置業的實質需求，包括新婚夫婦需要單位自住，換樓客需要改善居住環境，新生嬰兒的家庭急需較大單位居住，以至上車客都想早點買樓置業。



再者，按稅務局數字，近月屬於用家入市的比例確實明顯增加，去年整體約5.9萬宗的住宅成交中，需要支付15%辣稅的成交只有7,152宗，換言之去年「無樓人士」入市比例約佔整體成交量約88%。



今年首4個月「無樓人士」入市比例，更顯著增加至93%以上。加上現時銀行對按揭要求更加嚴謹，入市用家多數屬於具相當實力的用家，後市自然更見平穩向好。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/