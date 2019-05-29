人民幣Hibor：隔夜息跌至2.2厘　離岸價低見6.93

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.2厘；1、2星期拆息報2.76至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.12至3.63厘。



29/5/2019

隔夜 2.20104厘

1星期 2.76717厘

2星期 2.85517厘

1個月 3.12233厘

2個月 3.30683厘

3個月 3.44067厘

6個月 3.52950厘

12個月 3.63550厘



28/5/2019

隔夜 2.31583厘

1星期 2.62277厘

2星期 2.77517厘

1個月 3.07967厘

2個月 3.27467厘

3個月 3.37167厘

6個月 3.50183厘

12個月 3.61300厘



人民幣兌美元方面，離岸人民幣(CNH)由6.9205，回落至6.9304，最新報6.9283；在岸人民幣(CNY)則由6.9208，回升至6.9054，最新報6.9109。



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