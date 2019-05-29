人民幣Hibor：隔夜息跌至2.2厘 離岸價低見6.93
2019年05月29日 11:54
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.2厘；1、2星期拆息報2.76至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.12至3.63厘。
29/5/2019
隔夜 2.20104厘
1星期 2.76717厘
2星期 2.85517厘
1個月 3.12233厘
2個月 3.30683厘
3個月 3.44067厘
6個月 3.52950厘
12個月 3.63550厘
28/5/2019
隔夜 2.31583厘
1星期 2.62277厘
2星期 2.77517厘
1個月 3.07967厘
2個月 3.27467厘
3個月 3.37167厘
6個月 3.50183厘
12個月 3.61300厘
人民幣兌美元方面，離岸人民幣(CNH)由6.9205，回落至6.9304，最新報6.9283；在岸人民幣(CNY)則由6.9208，回升至6.9054，最新報6.9109。
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