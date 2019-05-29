【專家樓評】汪敦敬：樓價跌都不用怕？

近年各國都量化貨幣，令到資產價格不斷上升，加劇社會貧富懸殊。香港的情況特別棘手，因為享受到房地產升值的人士連家庭成員，佔香港人口約一半。換言之，有一半享受不到。



當樓價愈高時，兩邊的矛盾愈大，於是近年當樓價下跌小小的時候，不看好樓市的人會非常亢奮，將樓價下跌的悲觀情緒無限放大，亦會令市場有冷卻的作用，冷卻同時亦會聚積大量的購買力。當樓市因為基本數據重返現實時，積聚的購買力會爆發令到樓市上升。



其實只要冷靜下來思考，樓市沒有泡沫的基本結構只要不改變，樓市又如何會存在結構性的轉勢？筆者之前亦曾分享，人為的悲觀情緒會造成市場有3個階段的反應：

第一個階段：不相信會跌；

第二個階段：不置可否；

第三個階段：愈來愈多人轉軚看淡。

但偏偏當大部分人轉軚看淡時，往往就是樓市復甦的前夕。



其實樓價的升幅是波浪式輾轉向上，但無論短、中、長期來看，總會有樓價調節的時候，見到樓價平少少的時候，千萬不要大驚小怪了！有需要，量力而為就買！只要「龍市」的高資金、低借貸、供應不足的結構性因素仍然存在！買了後下跌亦不用太擔心！



祥益地產總裁 汪敦敬



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