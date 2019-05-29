【午市重點睇】環球債市動盪　金價曾彈上1282美元

●避險情緒升溫，美國10年期美債孳息率續創19個月新低，一度跌至2.2378厘，3個月與10年期債息曲線倒掛幅度為3月份以來最大；澳洲10年期國債孳息率跌穿央行政策利率1.5厘水平；新西蘭10年期債息創歷史新低；日本30年期債息降至低位。



●美匯指數企97.9；圓匯報109.3；歐元兌美元報1.116；英鎊報1.266。港匯見7.8495。在岸、離岸人民幣回落至6.91及6.92水平。金價曾升至1,282美元，最新回順至1,279美元，布油在70美元關反覆，最新報69.6美元，紐油報58.51美元。道指期貨續向下。



●港股偏軟，恒生指數半日跌110點或0.4%，報27,280點，友邦跌1.35%。https://bit.ly/2EE7LqK

-中國稀土翻炒，曾飆逾4成。

-傳騰訊夥中興通訊拓5G網絡技術與應用。

-裕華能源急瀉4成後表現反覆。

-康佰控股遭證監會勒令停牌。

-新股方達控股超額認購90倍，每股定價3.2元。



●【即市分析】

-領展靜候突破百元關。https://bit.ly/2WcG4je

-汽車股反攻，邊隻最值博？https://bit.ly/2I8fhuV

-強勢股沽空急增，有貨要先沽為敬？https://bit.ly/2WxRIog

-入市追貨，小心食「彈散」…https://bit.ly/2HIstaI



●A股快報：滬深3大指數半日收市均下跌。https://bit.ly/2K9Gy2B



●亞洲股市：日股中段挫逾200點。https://bit.ly/2YVKS9L



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回軟至1.54厘；1個月期報1.91厘。



●人民幣中間價下調15點子，報6.8988，呈2連跌。



●人行公開市場單日淨投放2,500億元人民幣，規模創1月17日來新高。



●IMD全球競爭力排名，香港守住次席不敵新加坡。https://bit.ly/2EDmIcm



●滙豐計劃在亞洲增加約300個零售財富管理職位。



●李小加：中概股回家是肯定的，10家生科公司排隊上市。https://bit.ly/2HHiUc7



●貿戰升級：高盛削滬深300指數全年升幅預測。



●傳美國電訊商Sprint為換取政府批准與T-Mobile的合併方案，考慮出售預付無線營運商Boost Mobile。



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