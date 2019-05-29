大行：內地穩人幣匯價面臨挑戰　下周四見真章

外媒引述美銀美林報告稱，中國政府在維持人民幣兌每美元不跌穿「七算」的問題上，未來數周將面臨挑戰。



該行指出，雖然中美貿易談判未有進展，但目前中國仍能穩定經濟及讓人民幣「保七」。不過，要繼續取得這種平衡比較困難，原因包括下周四(6月6日)高達4,630億元人民幣的中期借貸便利(MLF)將到期，人民銀行有需要向市場注入更多流動性，甚至可能會再次下調存款準備金率，以紓緩銀行的流動性。



此外，外匯及商品市場、經濟數據轉差、包商銀行被人行接管惹起的信貸風險、滬深港通北向資金凈流出等因素，均不利人民幣前景。該行稱，主要的挑戰是政府如何在紓緩市場流動性之餘，不會令人民幣過度貶值。



近日多名內地官員已發聲維穩人民幣匯率。人行行長易綱直言，對保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定充滿信心。銀保監主席郭樹清亦指出，人民幣匯率短期波動是正常的，更警告投機沽空人民幣必然遭受巨大損失。



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