樓價UPDATES：為求出貨　二手業主減價不手軟

中美貿易戰持續，影響買家入市心理，部分業主為求出貨，不惜面對現實減價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西半山美麗閣頂層連天台單位，實用面積約1,215方呎，現改為兩房間隔，連車位放售，開價3,990萬港元，減價90萬元至3,900萬元易手，實用呎價約32,099元。原業主持貨6年轉手，帳面獲利約1,750萬元。



●西半山寶華軒中層C室，實用面積566方呎，兩房間隔，以1,368萬元將單位易手，實用呎價24,170元。單位7年升值42%。



●西半山翰庭軒低層C室，實用面積681方呎，三房間隔，以1,580萬元易手，實用呎價23,201元。原業主持貨20年沽出，帳面獲利1060萬元。



●筲箕灣形薈2座中層A室，實用面積539平方呎，兩房戶間隔，獲租客以每月2.65萬元租入，實用呎租約49.2元。業主於2017年2月以1,135.4萬元購入上述單位，租金回報率約2.8厘。



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九龍區

●將軍澳天晉3A期2A座中低層E室，實用面積約362方呎，一房間隔，以752.3萬元易手，實用呎價約20,782元。單位5年漲價約60%。



●何文田皓畋8座低層F室，實用面積594方呎，兩房間隔，以每月2.45萬元租出，實用呎租約41.2元。



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新界區

●馬鞍山迎海3期迎海．星灣御25座中層D室，實用面積498方呎，兩房間隔，減價後以840萬元易手，實用呎價16,867元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利約235萬元離場。



●沙田碧濤花園1期2座高層H室，實用面積662方呎，三房間隔，議價後以820萬元易手，實用呎價12,387元。單位9年升值約126%。



●元朗PARK YOHO VENEZIA 6A座低層D室，實用面積724方呎，三房間隔，獲租客每月1.86萬元租入，實用呎租約25.7元。



●粉嶺瓏山一號中層2D室，實用面積597方呎，兩房間隔，原叫租約1.9萬元，議價後以1.8萬元獲承租，實用呎租30.2元。



●元朗世宙5座高層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以696萬元獲承接，實用呎價約16,262元。原業主持貨約4年轉售，帳面獲利約129.4萬元。



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