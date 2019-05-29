【高盛推介】騰訊窩輪牛熊證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(28日)中止連跌8日走勢，收市升約0.6%。周三(29日)早段則低開約1.4%後一度反彈，惟現時再下跌。有報道指公司正調整海外遊戲策略，將發布更多自主開發的遊戲。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金不斷追捧認購證，過去11個交易日皆錄得資金流入，合共高達3.5億元。而認沽證於過去3個交易日亦皆錄得資金流入，合共約2,320萬元。牛熊證方面，近期資金亦追捧牛證，過去11個交易日皆錄得資金流入，當中周二流入的資金減少，只有約30萬元。而熊證於周二亦錄得約570萬元資金流入。



投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的騰訊購證(27831)，行使價351.08元，2019年7月19日到期，實際槓桿16.2倍，行使價325至360元間、1個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高之一。



此外，近日市場關注行使價在355元附近，8月份到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的騰訊購證(12384)，行使價355.2元，2019年8月27日到期，實際槓桿11.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(62240)，收回價312.18元，行使價309.68元，換股比率100，槓桿比率19.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡，認沽證方面可考慮以貼價證作部署。當中可留意價外幅度約2%，年期約3個月的沽證(12132)，行使價318.68元，2019年8月26日到期，實際槓桿9.5倍，貼價認沽證之選。



另一方面，周三早段有新一批貼價熊證上市，投資者如計劃部署，可留意當中的熊證(63402)，收回價338.88元，行使價341.38元，換股比率100，槓桿比率18.8倍，新上，市場上最貼價熊證之一，兼全場槓桿最高。



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