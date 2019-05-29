【瑞通推介】騰訊部分好倉即市食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者擔心中美貿易戰為經濟帶來長遠影響，道指隔晚以近全日低位收市，收報25,347點，跌237點或0.9%。



恒指周二(28日)逼近27,500點水平遇阻，收報27,390點，升102點或0.4%。周三(29日)早段回軟，於27,300點之下整固。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,200萬元，反映投資者料恒指反彈後再度調整。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



對有報道稱騰訊控股旗下遊戲《王者榮耀》的海外版《傳說對決》市場表現未如理想，解散了歐洲和美國遊戲的營銷團隊，集團回應消息不實，《傳說對決》目前在包括歐美地區在內的全球範圍穩定營運。該股近日受MSCI權重攤薄效應影響，周二微升收市結束八連跌，但330元得而復失，14日RSI仍處超賣水平。股份周三早段低開逾1%，低見321.2元，其後一度倒升，約337元的10天線可視為短線反彈阻力，支持參考310元水平。輪證資金流方面，周二分別有60萬元和超過1,500萬元淨流入其好倉和淡倉。另該股港股通周二錄淨流入5.6億元。



舜宇光學董事會主席葉遼寧表示，華為事件對業務影響有限，亦沒有影響雙方合作關係。該股周二結束3日跌勢，收升近3%，盤中曾重上70元，周三早段升逾1%，重返70元之上，留意短期會否續受制於下移中的10天線(約74元)阻力，並參考近期低位65.15元作為支持。周二有逾90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近120萬元淨流入。



吉利汽車行政總裁桂生悅近日表示，今年上半年汽車銷售並不樂觀。不過，受惠廣東推出促進汽車消費政策，刺激汽車相關股周二集體做好，其中吉汽最多曾抽升7.5%至13.38元，收市升4.7%，力守13元之上。股份周三早段回吐1%，於12.8元附近整固，其後曾由跌轉升。周二分別有10萬和98萬元淨流入其好倉和淡倉。



首季虧損大幅收窄的美團點評，股價近期走強，已收復主要平均線，不過今早股價調整逾1%，曾跌穿10天線(60.7元)和60元關口，其後跌幅略為收窄。周二分別有246萬和23萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(17019)，行使價328元，2019年9月到期，實際槓桿8.3倍。貼價、中年期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.3倍。



舜宇光學輕微價外、中年期購證(19104)，行使價78.05元，2019年12月到期，實際槓桿3.8倍。



吉汽輕微價外、中短期購證(18351)，行使價14.9元，2019年11月到期，實際槓桿5.2倍。輕微價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿4倍。



美團輕微價外、中年期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



友邦貼價、中短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿7.4倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61079)，收回價26,600點，槓桿比率43.9倍。熊證(62625)，收回價28,090點，槓桿比率20.8倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率19.9倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率10倍。



舜宇光學牛證(65918)，收回價63.8元，槓桿比率6.3倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率6.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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