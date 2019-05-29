【高盛推介】跟進小米鐵塔認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(28日)反彈升約3%，周三(29日)早段則再度下跌，最低見9.8港元。公司推出紅米K20系列，共3個版本，售價介乎2,599至2,999元人民幣，並於周二已開放預售。



另一方面，5G概念股中國鐵塔周二反彈升約2.8%。周三早段低開約1.1%後亦見反彈。有券商指華為事件對鐵塔的影響有限，並有另一券商料公司將可受惠國策，協助發展5G網絡。該行維持「跑贏大市」投資評級，目標價2.55元。



觀察個股輪證資金流向，上周四至周一(23至27日)共錄得約220萬元資金流入小米認購證，周二錄得資金流出。此外，近日獲資金傾向部署的牛證，周二亦錄得資金流出。鐵塔方面，上周四及上周五(24日)共錄得約190萬元資金流入認購證。



投資者如看好小米，認購證方面可考慮以行使價9.8至11元間，即價外幅度約一成的中年期產品作部署。當中可留意槓桿較突出的購證(18685)，行使價10.6元，2019年10月4日到期，實際槓桿6.5倍，行使價9.8至11元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意小米牛證(58603)，收回價9.18元，行使價8.78元，換股比率10，槓桿比率8.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



鐵塔方面，由於早前資金關注認購證，使市場上部分產品街貨量較高，因此投資者如看好及計劃部署認購證，宜多留意產品的街貨量。投資者可留意價外幅度約12%，年期約4個月的低街貨購證(12131)，行使價2.06元，2019年9月23日到期，實際槓桿6.6倍，行使價1.85至2.2元間產品中，低街貨兼高槓桿。



以及可留意另一隻低街貨，年期約4個月的貼價鐵塔購證(28005)，行使價1.84元，2019年9月30日到期，實際槓桿5.2倍，貼價兼低街貨、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



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