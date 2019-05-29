社科院余永定：人民幣不能「破7」是自己嚇自己

中國社科院學部委員余永定在一論壇上表示，目前市場對人民幣匯率的浮動過於擔心，對「破7」的憂慮完全是「自己嚇自己」。他指出，即使人民幣兌每美元匯率由7變為7.1，中國並不會出現大問題，大家適應了就可以。強調人民幣匯率於7、7.1、7.2與6.9和6.95沒有太大區別，宜對中國的經濟發展有信心。



對於有觀點認為，人民幣匯率短期內不能「破7」，擔心會引發市場恐慌及大規模的資本外流。余對此並不認同，並指中國經常帳仍是順差，就不會有很大的換匯壓力，而資本外逃已經不像2015、2016年時那麽容易，短期內外資也不會把大量的利潤匯走。



他續稱，目前宏觀經濟形勢需要匯率要有比較大的彈性。中國要根據自身經濟的發展執行獨立的宏觀經濟政策，現在的經濟增速處於下降過程中，這種情況須實行積極的擴張性財政政策和穩健的貨幣政策。而貨幣政策的關鍵就是要壓低利率，以解決企業融資貴、融資難的問題。



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