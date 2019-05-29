中電信：未聽說5G獨立組網有兩套技術標準

中國電信(00728)董事長兼首席執行官柯瑞文於股東周年大會上強調，集團會追求5G獨立組網(SA)，不曾聽說世界上會有第二套技術標準，又稱目前5G進展良好。



簡單而言，SA是一套純5G的網絡，顧名思義可以盡情發揮5G低時延及同時多端接入等應有功能。相反的是非獨立組網(NSA)，運用強化的4G網絡做5G，就好像一家餐廳加些人手和枱櫈去接待更多食客，而不是開分店。



不過，券商富瑞早前發表報告指，華為被美國封殺不僅會削弱其為中國5G網絡提供通訊設備的能力，還會可能導致第三代合作夥伴計劃(3GPP)無法在明年3月推出5G SA的標準(Release 16)，因為當華為無法取得美國的技術後，其他3GPP內的美國企業如高通及英特爾(Intel)未必會積極合作。這不但會阻礙中國推出5G SA，結果中國可能要被逼建立自己一套5G技術標準。



他回應指，中電信注意到華為事件，但認為現在SA標準只有一個，「沒聽說有兩個」。5G的技術標準是中國電訊商和中國企業與外國研究機構和企業等多方面一齊研討和努力發展，「本身就分不開，5G本身就是個開放的系統...要合作起來才能把5G做得更好」。



富瑞又指，高通已中止參與中移(00941)測試5G SA實驗，惟柯強調，中電信測試5G仍很順利。目前維持今年5G相關資本開支在90億元人民幣，於一些城市與終端設備廠商和發展5G應用的機構一起測試，還取得重要進展。中電信正建設SA和NSA的跨域混合網絡，以把握對5G的認識，繼而探索下一步。



他沒有直接回應內地何時正式發放5G牌照，但談及中移被拒入美國電訊市場時，強調中電信在全世界任何一個地方都嚴格遵守法規去經營和提供服務，其美洲公司亦每年接受美國監管機構之例行檢查，而且每年通過，公司也有完善內部合規管控。

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