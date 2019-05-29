中電信：新興業務潛力大　 收入佔比有望維持優勢

中國電信(00728)之智慧應用服務(數據中心、雲計算、物聯網、機頂盒「天翼高清」和互聯網金融等)去年收入佔比升至17%，2019年首季更達近20%。董事長兼首席執行官柯瑞文稱，公司特點就在於此，這個良好的趨勢可望維持下去，業務潛力頗大。



他表示，電訊商首先要做的是搭建好工業互聯網的網絡平台，之後會有很多感應器接入互聯網，並收集大量數據，傳到雲端數據庫後，然後要企業研發的軟件作出適當反應。目前這些應用已經有很多，市場潛力很大。



柯又指，中電信的雲服務發展到今時今日，除了憑藉資源優勢，更多是運用核心技術從市場競爭中發展起來。市場是良性競爭，不是單單強調價格。儘管中電信的雲服務已是電訊商當中數一數二，但還有向互聯網企業學習的地方，集團的取態是各展所長讓客戶自己選擇。



他強調，家庭也是雲服務的重要市場，因為接入寬頻後也要連接到雲端才可實現各種不同應用。譬如家居保安，用戶用攝頭像監控家居環境，所得的東西都放在雲端，然後透過不同應用分析數據，「不能一有人動了一下家門就立刻報警拉人，要先辨認那是家人、速遞送貨員，抑或真的是可疑人物」。家庭對諸如此類的需求也很大。

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