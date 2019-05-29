【即市分析】中興可短線博反彈

東方產經專欄作者股博士：市場對中美貿易戰升級的憂慮略為降溫，5G概念股近日重拾升勢，中國鐵塔(00788)連升3個交易日，並已重上1.8元水平，中興通訊(00763)與騰訊(00700)成立5G實驗室，股價逆市做好，現彈高2.6%報20.5元。



內媒報道指，中興與騰訊簽署5G合作備忘錄，雙方加強5G網絡技術與應用創新合作。事實上，雖然美國近期封殺電訊設備製造商華為，但內地發展5G的步伐未見減慢，有指內地逾二十個省份打通5G，料今年會發牌，相關概念股料仍有炒作空間。



中興近日跌至18.6元水平呈小雙底反彈，14日RSI動力再現，短線若能升穿並企穩於100日線約20.8元樓上，則可確認走勢改善，不妨短線博反彈，下一阻力在22.3元，18.5元支持不容有失。

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