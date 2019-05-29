銷監局：正跟進新盤銷售個案　不排除再檢控

政府繼續關注一手樓銷售情況。運輸及房屋局表示，一手住宅物業銷售監管局透過主動監察，察覺到過往一段時間有個別以招標形式發售的一手住宅，銷售手法及成交資料透明度不足。就其中一宗個案，銷監局已完成搜證工作，並向有關賣方提出檢控，案件將於7月9日進行聆訊。銷監局現正跟進其餘個案，視乎搜證的情況，不排除會再作出檢控。



銷監局早前發出一份「給業界的提醒」和常見問答，要求賣方在一手住宅項目的成交紀錄冊內列出支付條款的所有詳情，並提醒賣方，如果在銷售一手住宅物業時提供折扣、贈品、財務優惠和利益給買家，無論是否以現金方式提供，賣方均應列出與買方就購買指明住宅物業所協定的支付條款的細節。在發出上述「提醒」之後，成交紀錄冊內的相關資料已有所改善，讓準買家更了解個別單位的成交實況。



同時，地產代理監管局亦正進行調查，確保地產代理在參與以招標形式發售的項目時，嚴格遵守《地產代理條例》及該局的指引。



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