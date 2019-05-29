【即市分析】內險股異動　財險可順勢小注

東方產經專欄作者司慕渢：中國財政部發布《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》，提出保險企業發生與其經營活動有關的手續費及佣金支出新政策，有助內險企業減輕稅負，故見午後內險股做好。中國財險(02328)及中國人民保險(01339)現時升幅介乎4至5%，中國人壽(02628)、中國太保(02601)、新華保險(01336)及中國太平(00966)升幅介乎2至5%(保險板塊表現：https://bit.ly/2rzVFea )。



該公告指出，保險企業發生與其經營活動有關的手續費及佣金支出，不超過當年全部保費收入扣除退保金等後餘額的18%(含本數)的部分，在計算應納稅所得額時准予扣除超過部分，允許結轉以後年度扣除，公告自2019年1月1日起執行。



近期中國財險股價在7.8至8元水平徘徊，今日急升，基本上算是成功考驗了去年末季至今年初的支持區，短線較大阻力在8.7元，若能以大成交突破，下一個較大的阻力在9.2元回吐支持在8.2元水平。

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