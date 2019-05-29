樓價UPDATES：嘉湖山莊租賃交投平穩

二手買賣交投減慢，反觀租市仍然平穩，天水圍嘉湖山莊5月暫錄39宗租賃成交，平均實用呎租升至約24港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●堅尼地城泓都2座中層H室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望海景，以1,228萬元獲買家承接，實用呎價約24,221元。



●西半山香港花園中層C室，望維港景，四房間隔，實用面積約1,991方呎，以5,500萬元放盤個半月後，獲區內客接洽，議價後減價462萬元，以約5,038萬元成交，實用呎價約25,304元。



●筲箕灣形薈2座低層D室，開放式間隔，實用面積約318方呎。以約17,000元放盤約3個月，議價後減租2,000元，外區客終以15,000元承租，實用呎租約47.2元。



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九龍區

●將軍澳安寧花園4座頂層單位，實用面積583方呎，屬三房間隔，吸引區內客承接，已補價自由市場成交價約736萬元，實用呎價約12,624元。



●將軍澳嘉悅2座低層H室兩房單位，附開放式廚房，望內園泳池景致，以836萬元成交，實用面積461方呎計，折合呎價18,134元。



●九龍塘碧滿閣高層D室，實用面積529方呎，兩房間隔，獲買家以958萬元承接，實用呎價18,110元。



●旺角SKYPARK中低層A1室，兩房間隔，以約28,500元放租兩星期，議價後減價1,700元，以26,800元租出，實用面積593方呎計，折合呎租約45.2元。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊租賃市況平穩，本月錄得39宗租務成交，平均實用呎租微升至24元，近日景湖居8座低層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以11,000元租出，實用呎租約24.9元。



●元朗YOHO Town及YOHO MIDTOWN本月合共錄得16宗成交，其中YOHO MIDTOWN第6座低層E室，實用面積1,026方呎，屬大四房套房連儲物房間隔，新近以1,350萬元成交，實用呎價13,158元，新買家為換樓客。



●上水居屋旭埔苑D座低層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，獲租客以13,500元承租，實用呎租約25元。



●馬鞍山薈晴1座中層B3室，實用面積約337方呎，採一房連套房設計，月租叫價約15,000元，放租僅10天，議價後終以14,000元租出，實用呎租約41.5元。



●青衣盈翠半島本月錄得4宗成交，其中3座低層A室，實用面積752方呎，套三房連儲物房間隔，享內園泳池景及少海景，以1,250萬元沽出，實用呎價16,622元。



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