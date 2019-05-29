燒到香港了？美國警告勿讓這油輪停留　否則處罰

隨着貿易戰、美國封殺科技企業，以及中東地緣政局緊張，不少地區都瀰漫着被美國警告的威脅。外國傳媒報道，由於美國對伊朗實施經濟制裁，全面禁止各國向伊朗購買石油，該國近日警告香港，小心一艘載有伊朗石油，並可能尋求在香港停留的油輪，任何與這艘油輪展開商業往來的實體，都將違反美國的制裁規定，可能面臨處罰。



報道指出，有美國高級官員周二(28日)稱，希望香港注意到「任何與Pacific Bravo這艘船做生意的人，都可能受到美國的制裁」。Pacific Bravo號油輪由中國的崑崙銀行擁有。



報道引述數據顯示，滿載石油的Pacific Bravo號油輪原先預期駛向印尼，惟周一(27日)突然改變航線前往斯里蘭卡，令人猜測最終是否駛向其他國家。

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