【即市分析】油價級級落　吼中海油認沽證

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易戰成全球焦點，搞到近月中港股市級級落，反之美股就繼續跑贏。另外，從貨幣角度看，美元與人民幣匯價一強一弱，亦同樣影響兩地經濟與商品價格走勢。



事實上，全球經濟已受中美貿易戰打擊，前景不明，加上美元中線依然易升難跌，相信商品市場都難有運行。近期油價反覆回落，紐約期油從5月尾近63美元水平，跌到落即市見58.53美元，估計60美元已由支持轉阻力。



在港上市的「三桶油」中國海洋石油(00883)、中國石油(00857)及中國石油化工(00386)股價走勢均處下跌趨勢，睇怕後市即使有反彈，相信都係有反彈冇升幅居多，故不妨留意反彈阻力，捕捉開Put機會。其中可揀人氣較旺的海油法興沽(11432)，2019年9月到期，行使價13.28元，實際槓桿約4倍，溢價約9%。

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