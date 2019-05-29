貿戰升級：中方難禁運稀土　美國早已採取準備

外國傳媒報道，中國稀土佔世界存量36%，而全球高達90%稀土金屬的生產和出口更是倚賴中國，因而被外界揣測為中國報復美國挑起貿易戰的選項之一。不過，美國其實早已未雨綢繆了。



報道指出，澳洲稀土供應商Lynas上周一(5月20日)已宣布，與美國德州稀土處理廠Blue Line Corporation簽署合作備忘錄，將在德州成立稀土萃取分離廠，讓美國可以自己加工。美國參議院亦已通過法案，支持境內稀土生產，並提供經濟獎勵。此外，美國多家廢物回收廠也積極研究，如何由廢棄產品中高效率地回收稀土金屬。



美國印第安那州聖母大學政治學副教授、美國國防部前軍需專家Eugene Gholz表示，包括美國在內的一些西方國家，早在2010年中國向日本禁運稀土開始，已逐漸囤積稀土元素和使用稀土的零件等。



事實上，除中國外，印度、南非、加拿大、澳洲、巴西、馬來西亞等許多國家，也擁有可開採稀土的資源。

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