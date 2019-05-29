意大利危機再起　歐股全線下挫

意大利恐遭歐盟巨額罰款，市場憂慮歐洲政局動盪加劇，歐洲股市全線下挫，英國富時100指數跌1%，報7,196點；德國DAX指數跌1.2%，報11,880點；法國CAC指數跌1.5%，報5,231點；意大利富時MIB指數跌1.3%，報19,995點。



外媒引述消息指，因為意大利未能妥善控制債務水平，歐盟委員會正考慮對其展開處罰程序。意大利最終可能被處以35億歐元的罰款。



值得注意的是，此前意大利及法國的預算赤字均超出了歐盟所限，惟最終歐盟逼使意大利下調預算赤字，卻「放生」了法國，因此惹來意大利的不滿。



最新數據方面，法國首季度國內生產總值(GDP)終值按年增長1.2%，略勝預期。



半導體股再度捱沽，德國Siltronic股價跌3.3%，奧地利ams AG跌4.5%；意法半導體跌3%。



個股方面，傳鋼鐵業巨頭ArcelorMittal將進一步減少歐洲的鋼鐵產量，其股價重挫5.8%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

