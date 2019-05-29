減息真的近了！市場料年內機會達85%　最快10月

外國傳媒報道，市場愈來愈認為美國聯儲局減息時間近了！



鑑於全球債券升勢加大(即走勢與之相反的債息續跌)，市場正全面反映聯儲局會於2020年底前減息3次，第一次減息的時間會是今年內！信號來自歐洲美元期貨，目前2020年12月歐洲美元期貨升至2017年9月以來最高，2019年12月/2020年12月歐洲美元期貨息差在-0.4厘，反映市場預期聯儲局將在2019年10月、2020年3月，以及2020年12月減息。



事實上，另一指標聯邦基金利率期貨也顯示，市場料56%機會聯儲局於今年9月減息、10月機會為68%，12月更達85.1%。換言之，今年減息一次的機會極大。



由於聯繫匯率制度的緣故，香港貨幣政策基本與美國同步。這意味着一旦美國減息，香港亦有很大可能會跟隨。

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