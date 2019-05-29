【市後重點睇】美匯觸及98關　道期跌150點

美國10年期國債孳息率報2.231厘，續創19個月新低，美匯指數一度升見98.0；圓匯109.1上落；歐元兌美元報1.115；英鎊報1.263。港匯弱見7.8495。離岸人民幣進一步跌至6.93。金價企1,284美元，布油最新報69.3美元，紐油報58.3美元。道指期貨跌150點。



●市後關注點

-22:00 加拿大央行公布議息結果

-周四凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●港股偏軟，恒生指數收市跌155點或0.57%，報27,235點。騰訊受壓跌逾1%；內險板塊爆升，中國財險大漲半成。https://bit.ly/2EE7LqK

-康佰控股遭證監會勒令停牌，正尋求法律意見。



●A股快報：滬綜指僅升4點，稀土股出現漲停潮。

-受惠扣稅政策，內險股發威。



●亞洲股市：日韓股收跌逾1%，澳洲稀土商Lynas飆15%。https://bit.ly/2YVKS9L



●意大利恐遭歐盟巨額罰款，市場憂慮歐洲政局動盪加劇，歐洲股市全線下挫，英國富時100指數跌1%，報7,196點；德國DAX指數跌1.2%，報11,880點；法國CAC指數跌1.5%，報5,231點；意大利富時MIB指數跌1.3%，報19,995點。



●【股匯攻略】恒指後市關鍵睇實呢個位... https://bit.ly/2KbGlfg



●【大師午間教路】熊市3期忌撈公用股！https://bit.ly/2WszGEa



●大行：內地穩人幣匯價面臨挑戰，下周四見真章。https://bit.ly/30TaPZh



●傳華為周四推出新款麒麟晶片。



●燒到香港了？美國警告勿讓這油輪停留，否則處罰。



●騰訊有排捱沽？Naspers落實7月17日分拆互聯網業務上市。



●貿戰升級：中方難禁運稀土，美國早已採取準備。



●傳銀保監要求銀行徹底調查與包商銀行業務。



●減息真的近了！市場料美國年內機會達85%，最快10月。



●人行成立100億元人民幣存款保險基金。



●社科院：料今年中國經濟增長6.4%。

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