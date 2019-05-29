外遊韓台繼續大減價！新台幣及韓圜又跌過

外國傳媒報道，美國財政部匯率報告出爐，表明密切關注9個國家匯率變化，包括中國、南韓、德國、意大利、越南、愛爾蘭、日本、馬來西亞，以及新加坡。這意味着有機會在之後評為匯率操縱國。



或因如此，人民幣、韓圜，以及新台幣周三(29日)再度貶值。其中，韓圜兌每美元大跌近0.9%，曾低見1,196.09，貼近5月22日低位，續在2017年1月以來低位徘徊；港元兌韓圜徘徊152水平。



新台幣兌每美元則跌約0.5%，低見31.629，再創2017年1月以來最低；港元兌新台幣高見4.0315。

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