梅窩銀鑛中心無契樓274萬元拍出　呎價逾7千元

大嶼山梅窩銀鑛中心大廈高層H單位，由遺產承辦人推出，不提供樓契，實用面積382方呎，於忠誠拍賣開價189萬港元，獲4組買家共承18口價，搶高45%至274萬元成交，呎價7,173元。



該公司拍賣部總經理鄭世傑表示，上址因沒有樓契，買家需要「full pay」入市，以無契樓而言算合理價，連同翻新工程，估計合共要花費約300萬元。他又指，上址鄰近碼頭，位置方便，享開揚景觀，不過物業沒有電梯，買家為梅窩居民。



同場亦售出長沙灣福榮街單號銀主地舖，實用面積520方呎，開價990萬元，搶高至1,090萬元，呎價20,962元。



「無契樓」顧名思議是指賣方於出售物業時，未能出示單位的樓契。而原因有很多，如遺失或業主過世，以致無人得知樓契所在等。而購買此類單位買家要注意的事項不少，因無契物業一般不能向銀行承做按揭，買家需要一筆過支付樓價全額，故需要有足夠的金錢。同時，日後再出售單位時，相對客源層面亦較窄，故做價一般會較低。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm