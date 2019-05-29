【fb直播】港股期結後爆上定爆落？

恒指周三(29日)唔上唔落，期結在即，港股有望爆邊？上行抑或向下機會大？



重磅藍籌滙豐(00005)、友邦(01299)唔識升。騰訊(00700)大股東Naspers又落實7月中分拆互聯網業務上市，企鵝有排跌？



受惠扣稅政策，內險股跑出！中國人壽(02628)、人保(01339)跑出！利好作用真係咁大？



中國稀土(00769)又炒上！不過消息來得快去得快，提防股價打回原形？



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