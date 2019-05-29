貿戰升級：中美女主播辯論周四早上8時進行　內地難直播

「中美女主播辯論」惹來廣泛熱議，內地傳媒報道，中國外交部發言人陸慷回應提問時稱，中國環球電視網(CGTN)會有報道，現場直播。



據悉，這場備受關注的電視辯論將在香港時間周四(5月30日)上午8時左右舉行。



不過，其後官方媒體稱，由於版權原因，辯論將在美國FOX商業頻道播出，CGTN不能在沒有得到對方授權的情況下擅自直播。換言之，內地媒體只能進行實時報道。



今次中美「口水戰」事緣美國女主播列根(Trish Regan)在上周的節目中提及中美貿易戰時表示，由於中國盜竊知識產權，導致美國經濟每年損失高達6,000億美元，美國別無選擇，只能對中國發起貿易戰。



對此，內地官媒旗下的美國分台主播劉欣，在評論節目中反駁指，列根的說法盡是「宣洩情緒」和「指摘」，又指對方提及的數據，沒有明確指出貿易戰是中國造成，實屬斷章取義，並稱其是特朗普的代言人。



結果惹來列根「相約辯論」，並定於周四上午8時左右舉行。

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