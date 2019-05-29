【地產專題】港島甲廈租金已見頂？專家︰料繼續橫行

今年港島核心區甲級寫字樓租金走勢持續向上，不少已升穿去年高位。該區9幢指標甲廈中，佔6幢呎租比2018年還高，超出幅度一成以上。不過，期內亦有多幢物業仍落後，低出幅度達26%。業界人士認為，甲廈租金已見頂，料未來兩年租金將橫行。



美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，過去數年核心區指標商廈的租金已錄得大幅度上升，惟現時受到中美貿易戰影響，不少公司減慢擴張步伐，導致對優質商廈需求減少。



綜合市場資訊，截至5月份，租金升幅較強勁的是去年落後大市的金鐘海富中心。該物業二期一個面積約2,800方呎高層戶，呎租最高達72元，較去年高位65元，高出約10.8%。緊隨其後的為同區力寶中心，今年呎租最高達80元，按年高6.7%。



至於上環兩幢指標商廈租賃表現亦不俗。信德中心今年錄得一宗呎租約85元的高價個案，單位為西翼中高層戶，面積約1,352方呎，月租約11.49萬元。而同區中遠大廈一個面積約1,417方呎的高層戶，以呎租約80元租出，月租約11.33萬元。上述兩大廈單位的呎租水平，分別較去年高位上漲6.3%及5.3%。



而升幅較為輕微的中環皇后大道中九號及灣仔會展廣場辦公大樓，呎租最高分別100及90元，分別較去年輕微上升3.1%及1.1%。



另方面，港島區有數個甲級商廈呎租未能突破2018年高位，部分低出不少。當中金鐘遠東金融中心，今年租金水平暫時未能突破百元大關，呎租最高個案為高層面積約2,980方呎的單位，月租約28.6萬元，呎租約96元。惟去年該廈呎租曾高達約130元，即較去年仍落後約26.2%。



同區美國銀行中心去年租金同樣大幅度上升，不過今年同樣未能持續強勢。該廈一個面積約2,449方呎的高層戶，於4月份以約26.93萬元租出，呎租約110元，與該廈2018年高位130元，相差約14.1%。



坐落港鐵站上蓋的中環環球大廈，中層面積約2,643方呎單位成交呎租高達90元，月租約23.78萬元，呎租水平較去年高位低約1.1%。



黃漢成指出，目前港島東及東九龍一帶出現大量全新寫字樓供應，加上租金僅為核心區的三分之一或更低，故吸引不少原先位於核心區的租戶搬遷。他預期，若貿易戰爭議一直未能解決，商廈租金會受到影響。

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