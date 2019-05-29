花旗估iPhone中國市佔跌一半　降Apple目標價

外媒報道，在iPhone XR、iPhone XS等三款新iPhone推出之後，市場需求疲弱、銷量不佳，令蘋果公司(Apple Inc.)過去首兩個財季，iPhone收入均出現按年下跌，其中一季甚至挫近100億美元。



按目前貿易戰狀況來看，iPhone銷量在未來一段時間難以被看好。花旗報告就預計，iPhone今年下半年銷量不樂觀，因而下調Apple盈利預測。



該行調查顯示，iPhone在中國消費者眼中是一個形像不斷降低的品牌，消費者更傾向購買國產品牌的手機。目前iPhone在中國市場的銷量佔其總銷量18%，該行預計市佔率可能會再減半。



因此，花旗下調Apple目標價，由220美元降至205美元。Apple周二(28日)收報178.23美元，較花旗最新目標價仍有15%上升空間。

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