貿戰升級：歐央行警告資產價格隨時大冧

外國傳媒報道，歐洲央行周三(29日)警告，隨着全球經濟增長不確定因素愈來愈多，恐引發金融市場「極大波動」，資產價格有機會大冧。



該行發表最新金融穩定回顧報告顯示，鑑於經濟增長差過預期及貿易衝突可能再度升級，全球股市已遭到高度拋售，美國道指及標指5月以來分別累跌逾4.6%及4%，歐股指標之一的泛歐Stoxx 600指數亦累瀉5.2%。一旦全球經濟下行風險變成真實，可能會出現金融穩定風險。



報告預警，一旦企業盈利轉弱，全球正在增長的槓桿貸款將備受質疑。根據評級機構標準普爾報告，單是美國的槓桿貸款已達1萬億美元。再者，由於歐元區實行負利率及英國脫歐帶來不明朗等因素，區內銀行的盈利能力將繼續處於掙扎狀態，相信有相當部分的歐洲銀行業回報會低於市場預期8至10%。



樓市方面，一旦全球對經濟增長下滑形成共識，市場就會為資產重新定價，令樓價無可避免會出現顯著調整。

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