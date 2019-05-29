瑞幸咖啡續燒錢　CEO：要開夠10000間門店

在美國上市的內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡表示，目前全國分店數目達2,370間，年內還計劃新開2,500家新分店，到年尾將成為中國最大的咖啡連鎖企業。



瑞幸咖啡還計劃在2021年底建成10,000間門店，但其「燒錢」的商業模式飽受詬病。瑞幸咖啡創始人及CEO錢治亞回應表示，瑞幸不是只做咖啡外賣，外賣只是瑞幸初期的重要戰略，實際上是通過密集的網點建設給大家提供和外送一樣的便利性。



該公司表示，隨着快取店的增加，外賣訂單佔比在下降，從2018年Q1的61.7%下降到2019年Q1的27.7%。同時，瑞幸咖啡免費配送門檻也在提高，已調整至目前的55元起。



與其他中國競爭者比較，瑞幸分店量上取勝，然而公司目前仍未錄得盈利。錢治亞透露，瑞幸咖啡的原材料成本是每杯1至2元人民幣(下同)，算上租金等費用，2019年一季度瑞幸咖啡單杯成本在13元，定價24元，而這個成本還有壓縮空間。

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