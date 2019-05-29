中國醫療大數據被批封閉在企業龍頭　幾乎零透明度

中國醫藥創新促進會執行會長宋瑞霖在第二屆生物科技峰會上表示，大部分中國的大數據都封閉在企業龍頭中，幾乎零透明度，他認為醫療大數據透明化能有助研發企進行臨床實驗，而所得出的數據可以化成行業資源，從而成為一個良好循環。



同場的微醫聯合創始人及首席戰略官張曉春認同有關論述，由於傳統醫療成本高昂，而智能醫療透過大數據分析、配合人工智能(AI)等科技，可以減低醫療成本，亦能更準確地診症，降低診症時間及人工成本，從而改善基層對醫療配置。



他續指，智能醫療所產生的數據，亦能有助傳統醫療發展，如臨床實驗。



神州醫療科技總裁史文釗認為，大眾對數據使用的憂慮在於其用途，認為透過安全多方計算，使數據解密後只能用在某種用途，可有效地減低大眾的擔憂。



未有收入生物科技股基石藥業(02616)董事長兼首席執行官江寧軍指出，現時醫療行業上，有50%的生物科技公司關注腫瘤學，主要由於較容易找到腫瘤病患者，以作臨床實驗。加上患病後，仍有一段可供觀察的時間，從而得到藥物有效性的數據。



他認為，目前創新藥物由西方主導，並傳至東方國家，雖然東方國家生物技術在過去數年間發展不錯，在部分疾病，如肝癌，但仍落後西方國家一段距離。



他指出，中國現時只有少許的臨床實驗醫生，故創新藥佔市場的比例只有5%，而研發技術不高的仿制藥達95%，相信有足夠財政能力的生物科技企業，可以有更大的競爭力，但企業應需要找到自身的獨特優勢，而全球化布局亦能提升企業的競爭力。



不過，他提到，中國藥監局近年加快審批藥品進行臨床實驗的步伐，使生物科技公司能盡快將研發項目進行臨床測試，相信有助中國創新藥物的發展。

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