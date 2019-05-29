【北水追蹤】連續13個交易日淨流入　買內銀內險股

期指結算前夕，港股反覆向下，恒生指數周三(29日)收跌155點，報27,235點。港股通已連續13個交易日錄得淨流入，全日成交額約80億元，佔主板成交約9.6%，兩市港股通合計淨流入逾32.7億元。



北水繼續買入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通分別錄得約7.12億元及1.47億元淨流入。



中國財政部發布新政策，削減內險企業手續費及佣金支出，中國太保(02601)、中國平安(02318)、中國財險(02328)及新華保險(01336)之港股通分別錄得淨流入約4.37億元、2.64億元、2.09億元及1.19億元。



另外，騰訊控股(00700)亦獲北水淨買入1.62億元；吉利汽車(00175)則錄得淨流出7,066萬元。



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