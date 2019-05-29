貿戰升級：官媒再轟美「信用破產是最大的破產」

內地官方媒體再度發表文章批評，美國在協商過程中言而無信、反覆無常，警告「信用破產是最大的破產」，最後受傷的可能是美國自己。



文章指出，回顧中美一路以來的磋商歷程，美方翻臉的速度比翻書還快，去年5月19日，雙方才達成不打貿易戰的共識，10天後美方就公然違約、揮起關稅大棒；今年5月5日，美方又再啟動關稅威脅，嚴重打擊了雙方磋商。



文章再抨擊「失信」是每個人都避之唯恐不及的，但美國卻在國際事務中肆無忌憚地變臉，不只是針對中國，連其他國家也遭受波及。尤其是那些身居高位的美國政客，只盤算如何實現自身最大利益，罔顧國家道義形象、食言而肥，還反過來指摘中國「違背承諾」、「出爾反爾」。



文章又引述《論語》名句「人而無信，不知其可也」，指過去一年已說明，一些美國政客的施壓、出爾反爾，對中國是無效的，呼籲美方決策者言行一致、重回信守承諾的軌道。

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