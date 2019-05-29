君實生物：業內併購有助整合行業發展

未有收入的生物科技股君實生物(01877)首席執行官李寧在第二屆生物科技峰會表示，隨着生物科技行業增長速度加快，跨境合作是必要發生的事，認為行內併購不會減少，反而會增加。



他又指，中國在過去20年有許多仿製藥公司成立，但有許多是種類重複的小型公司，相信日後將有更多的收併購活動出現，而市場整合有助行業發展。



他又提到，現時中國的醫療保險制度不及美國完善，中國病人需要支付高昂的醫療開支，尤其是慢性疾病、腫瘤病等，但隨着中國經濟發展，醫療保險制度進一步完善，加大保險覆蓋範圍至慢性疾病等費用，將更有利藥物市場發展。

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