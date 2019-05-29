聯交所股權變動資料顯示，中國優通(06168)於5月24日獲Mighty Mark Investments Ltd增持4,900萬股，最新持股數目約1.69億股。



亞太衛星(01045)於5月24日獲UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC增持187萬股，最新持股數目4,795萬股。



勇利投資(01145)於5月27日獲Brilliant Epic Asia Ltd增持60萬股，最新持股數目9,898萬股。



康哲藥業(00867)於5月29日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.99億股。



遠大中國(02789)於5月28日獲Neo Pioneer Ltd增持30萬股，最新持股數目約7.93億股。



閩港控股(00181)於5月27日獲Fujian Investment Holdings Company Ltd增持2萬股，最新持股數目約7.78億股。



361度(01361)於5月23日、24日、27日及28日獲丁伍號合共增持390萬股，最新持股數目約3.43億股。



天譽置業(00059)於5月28日獲余斌增持283萬股，最新持股數目約57.4億股。



葉氏化工(00408)於5月24日獲葉子軒增持21萬股，最新持股數目4,531萬股。



陽光油砂(2012)於5月27日獲孫國平增持550萬股，最新持股數目約20.4億股。



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中信証券(06030)於5月28日被GIC Private Ltd減持595萬股，最新持股數目約1.57億股。



蒙牛乳業(02319)於5月28日被澳洲聯邦銀行減持7萬股，最新持股數目約1.96億股。



利時集團(00526)於5月26日被Asia United Fund減持約2,875萬股，最新持股數目約4.24億股。



協眾國際(03663)於5月27日被Asia United Fund減持1,235萬股，最新持股數目2,955萬股。



新世界發展(00017)於5月24日被貝萊德減持106萬股，最新持股數目約5.1億股。



民眾金融科技(00279)於5月28日被建設銀行(00939)減持668萬股，最新持股數目約2.94億股。



迪生創建(00113)於5月24日被Brandes Investment Partners, L.P.減持15萬股，最新持股數目1,998萬股。



中油燃氣(00603)於5月28日獲許鉄良增持100萬股，最新持股數目約14.46億股。



敏實集團(00425)於5月23日及24日被黃瓊慧合共減持35萬股，最新持股數目180萬股。

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