貿戰升級：美列星馬越為匯率操縱觀察名單　或劍指中國

外國傳媒報道，美國財政部周三(29日)公布，將9個國家列為匯率操縱觀察名單，新加入的包括馬來西亞、新加坡、越南。有分析指，美國將這3個國家列入觀察名單，有可能是為了向中國施壓。



美國對匯率操縱國的定義是：經常帳盈餘達美國國內生產總值(GDP)2%；對美貿易順差超過200億美元；有持續干預匯率行為。只要滿足其中2項，就有可能被列入觀察名單。



南韓金融機構NH Investment & Securities經濟學家Kim Hwan質疑，美國此舉是「項莊舞劍，意在沛公」，實為劍指中國，因為星馬越都是東南亞與中國有密切經濟關係的國家。

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