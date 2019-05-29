太興周四起招股　入場費3838元

本地餐飲股太興集團(06811)本周四(30日)起至下周二(6月4日)招股，計劃以招股價2.8元至3.8元發行2.5億股，集資最多約9.5億元，以每手1,000股計，入場費約3838.29元，預料6月13日上市。交銀國際為獨家保薦人。



目前太興有約190家餐廳，計劃在未來三年運用集資所得在中港台地區開設105家餐廳，主席陳永安透露當中有三分二在港開設，認為開店速度與以往相若。對於港式品牌在內地競爭優勢大減，他表示不便與同業作比較，強調集團會以多品牌優勢持續進入內地一線城市及珠三角地區。



被問到未來加價空間，執行董事陳淑芳表示，每年都有因應市場反應作出微調，但加幅溫和，相信顧客可接受。內地豬瘟疫情持續，她指出集團採用全球採購，擁有500個供應商，供應穩定未受影響。



目前太興旗下餐廳全屬租用，九成分店位於商場，其餘位於人流較好的地舖，過往租金佔收入比例平均為13%至14%，租約平均為3-8年，她相信成本可控。集團也有向關聯公司租用物業，她解釋目前240個租約中只有9個租金涉及關聯方，佔比較少，但未有回應集團未來會否考慮增加自持物業。

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