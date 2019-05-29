中國東方教育明起招股　料6月中旬掛牌

中國最大職業技能教育提供商中國東方教育(00667)將於周四(30日)起招股。主席吳偉稱，內地正大力支持職業教育發展，公司計劃在中國五個主要城市，包括北京、上海及廣州等地建立區域中心，主要是出於未來發展戰略考量，料對管理及調動資源有利。



他指，海外市場是公司未來發展方向之一，公司有意擴大海外網絡，去年已申請在美國開設學校，目前正按進度發展。



截至最後可行日期，中國東方教育在內地29個省份及香港共營運149所學校。其課程覆蓋三大板塊，包括烹飪、汽車及資訊科技(IT)。副總裁沙旭稱，公司在未來三年計劃分別新建學校20間、15間及16間，正考慮推出新類型及新專業。至於學費方面，公司每年都會有所調整，但調整幅度則需視乎市場需求。



公司去年純利按年下跌逾20%至5.1億元人民幣，首席財務官歐陽兆基解釋，主要是過去2年間新建多所學校，開支投入較多所致。一般而言，新學校需兩年才達到收支平衡，相信今年起新學校對收入及利潤貢獻將有所反映。



中國東方教育以每股9.8至12.26元招股，每手500股，一手入場費為6,191.77元，預期6月12日上市。

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