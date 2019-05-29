新股專輯：嘉濤控股周四起招股　入場費2585元

香港私營安老院舍營運商嘉濤控股(02189)將於周四(30日)起招股，每股招股價介乎0.6至0.64元，每手4,000股，一手入場費為2,585.8元。



公司擬發行2.5億股股份，其中一成公開發售，預料集資最多1.6億元。集資所得，其中約73.8%將用作成立6間新護理安老院；約23.3%用作升級護理安老院設施；其餘則用作一般營運資金及升級資訊科技基礎設施。



公司引入達權作為基礎投資者，認購500萬股股份。上市後將採納派息比率最少八成的政策。



嘉濤控股目前擁有8間護理安老院，合共提供1,129個安老院舍宿位。行政總裁魏仕成稱，隨着香港人口急速老化，社會對安老服務需求日增。是次上市，將可加強公司品牌知名度及競爭力，從而提升市場佔有率及業務規模。

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