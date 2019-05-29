大疆無人機明年起裝配飛機與直升機探測器

內媒報道，無人航拍機龍頭的深圳大疆創新宣布，明年1月1日之後將發布、重量超過250克的所有大疆無人航拍機產品，都會裝配直升機和飛機探測器。



據悉，大疆無人機將搭載名為AirSense的ADS-B探測器，接近直升機或飛機時會自動向操作人員發出警告，提醒採取規避措施。



不過，AirSense只會起到提醒的作用，並不會自動讓無人機遠離直升機和飛機，具體如何操作仍然取決於用戶。



據了解，這種探測器原本是給直升機、飛機設計的，很多飛機和空中交通管制（ATC）塔上都裝有這種設備。



事實上，大疆的部分專業級無人航拍機已經採用這一技術。去年10月底發布的Mavic 2專業版無人機率先導入AirSense。這款集便攜式、高性能於一體的飛行器是大疆專門為安防、巡檢、建築等領域打造。

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