【頂級分析】華爾街最佳亞洲專家警告：美國未必贏貿戰

外國傳媒報道，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新警告，目前中美狀況確實愈來愈似1980年代美日《廣場協議》後，但今次美國未必贏！



他憶述，在1985年9月簽訂《廣場協議》後，時任美國總統列根說：「當政府容許假冒或複製美國產品，就是偷竊我們的未來，這再不是自由貿易。」在1980年代，日本是美國經濟的最大威脅，不只是因為被指控知識產權盜竊，同時包括貨幣操縱、政府補貼工業、美國製造業變得空洞，以及雙邊貿易極度失衡，令美國面對極大貿易赤字。



【問題癥結：美國人儲蓄低】

羅奇指出，由上述可見，目前中國出現了類似日本昔日的狀況。其實，美國之所以受到威脅，根本就是與美國人習慣「使錢」有關，沒有儲蓄習慣自然會「大花筒」，存款不斷下跌自然就形成了經常帳(可簡單理解為資金流出與流入的相差)及貿易赤字。不同的是，30年前流向日本，30年後流向中國。



他引述數據指出，在列根主政的1981年1月，美國國民淨儲蓄率(即扣除收入)為7.8%，經常帳是平衡的。在其後2.5年，由於列根大幅減稅，令國民儲蓄率下跌至3.7%，並出現經常帳及貿易赤字。



換言之，美國所謂的「他國問題」，其實是自己一手造成。原因是先天就沒有儲蓄意識，減稅自然會刺激消費，就會引致進口貨增加，導致經常帳及貿易赤字。



當時的列根總統不認為是自身問題，亦不覺得儲蓄與貿易失衡是有關連。相反，他歸咎於日本，因在1980年代「上半場」的時候，日本佔美國總貿赤達42%。



【特朗普更爛】

目前的總統特朗普更不堪！上述提到，列根接任總統時，美國的儲蓄率是7.8%，尚有空間給列根「使錢」，惟特朗普於2017年1月接棒時，美國儲蓄率僅3%，不及列根的一半！特朗普則以列根為榜樣，又高舉「美國再次強大」旗幟，大刀闊斧減稅，認為美國是時候「盡顯一哥威權」！



結果是：截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%，聯邦財政赤字因減稅而大增，經常帳赤字佔國內生產總值(GDP)約2.6%，貿赤佔GDP約4.5%。



因此，美國又要找「敵人」，今次是中國了。畢竟中國2018年佔美國總貿赤達48%，較1980年代日本的42%還高。不過，這不能直接相比，因為1980年代仍未有全球化供應鏈，今次中國的貿赤未必高於當年日本。



【中國未嚴重過日本】

根據經合組織(OECD)及世貿(WTO)數據，扣除一些不是中國製造，而只是在中國整合的產品後，中國佔美國整體貿赤可能僅35至40%。換言之，如今的中國較1980年代的日本，在貿赤上所謂「佔美國便宜」實際更小。



他批評，特朗普正犯下嚴重錯誤，在國民儲蓄率沒有攀升之下，打壓中國根本解決不了問題，貿易只會簡單地由中國轉到其他貿易夥伴而已。結果只會令成本提高，對美國消費者而言相等於「加稅」。



【特朗普一廂情願】

更諷刺的是，特朗普委任了1980年代負責打壓日本的萊蒂澤(Robert Lighthizer)出任貿易代表，來對付中國。不幸的是，萊蒂澤似乎對今天的宏觀爭論毫無頭緒，因為他只是擁有1980年代經驗的人。



至少可以說，美國翻拍「這部舊電影」實在令人不安。美國再次認為，透過打壓其他國家(當年是日本，目前是中國)，較改善自身問題容易得多(主要是國民儲蓄)。不過，這次電影結局可能非常不同。

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