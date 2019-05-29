燒到香港了？傳日產豪華車品牌Infiniti總部遷回日本

外國傳媒報道，日產豪華車品牌Infiniti總部位於香港，被視為進軍中國的跳板，但據日產內部文件顯示，正計劃將香港總部遷回日本，與日本母公司建立更高營運效率。



報道指出，該公司計劃於2020年中，將Infiniti的香港總部遷至日本，有助削減成本，並進一步與日本的全球設計、研發，以及製造部門相整合，但仍會維持獨立營運。文件指出，Infiniti總部遷回日本主要涉及電動化戰略，因該公司計劃2021年推出的每款高級車型，皆為全電動或混合動力車。



不過，報道亦指出，Infiniti香港總部被視為該品牌進軍中國的關鍵，目的是建立全球形象，削弱日本「血統」。

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